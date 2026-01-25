Реклама

В МИД уточнили позицию России по похищению Мадуро

Сергей Рябков заявил, что Россия не меняла позицию относительно захвата Мадуро
Андрей Шеньшаков

Фото: Adam Gray / Reuters

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия придерживается все той же позиции относительно операции спецслужб США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

По его словам, ситуация продемонстрировала «открытый произвол Вашингтона».

«Захват был осуществлен с грубым нарушением положений международного права. У администрации США подход к этому иной. Но наш подход не меняется, мы сразу поставили во весь рост вопрос об освобождении Мадуро», — заявил Рябков.

Также дипломат заявил, что неприемлемо, чтобы «высшее должностное лицо суверенного государства подвергалось произвольным и противоправным действиям со стороны другого государства».

Ранее в России высказались о предоставлении политического убежища Николасу Мадуро. Депутат Новиков отметил, что президентский срок Мадуро не истек.

