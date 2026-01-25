В МИД уточнили позицию России по похищению Мадуро

Сергей Рябков заявил, что Россия не меняла позицию относительно захвата Мадуро

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия придерживается все той же позиции относительно операции спецслужб США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

По его словам, ситуация продемонстрировала «открытый произвол Вашингтона».

«Захват был осуществлен с грубым нарушением положений международного права. У администрации США подход к этому иной. Но наш подход не меняется, мы сразу поставили во весь рост вопрос об освобождении Мадуро», — заявил Рябков.

Также дипломат заявил, что неприемлемо, чтобы «высшее должностное лицо суверенного государства подвергалось произвольным и противоправным действиям со стороны другого государства».

Ранее в России высказались о предоставлении политического убежища Николасу Мадуро. Депутат Новиков отметил, что президентский срок Мадуро не истек.