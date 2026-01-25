В ОП назвали своевременным ограничение доступа к WhatsApp

Машаров: Власти сработали на опережение, ограничив WhatsApp

Российские власти, ограничив доступ к мессенджеру WhatsApp, сработали на опережение. Об этом заявил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров в беседе с ТАСС.

«Иск, поданный группой истцов из разных стран в отношении корпорации Meta (организация признана экстремистской и запрещена в России), в котором содержатся претензии о нарушении компанией конфиденциальности пользователей WhatsApp, показывает, что российские власти сработали на опережение», — подчеркнул Машаров, назвав ограничение доступа к мессенджеру своевременным.

Ранее в Роскомнадзоре оценили возможность снятия ограничений с работы WhatsApp в России. Согласно комментарию ведомства, пока нет оснований для того, чтобы не ограничивать работу мессенджера.