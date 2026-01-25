Реклама

В России назвали причину упадка Европы

Член Совфеда Пушков: Страны Европы пришли в упадок из-за одержимости Украиной
Андрей Шеньшаков

Фото: David W Cerny / Reuters

Член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков порассуждал на тему упадка стран Европы. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

По его мнению кризис в европейских странах происходит из-за их одержимости Украиной и «иррационального стремления» нанести России поражение.

«Европы нет на Ближнем Востоке, в Африке влияние падает, в Азии ее воспринимают как важный рынок, но как политического карлика. И все это из-за одержимости Украиной и иррационального стремления нанести поражение России в этом направлении», — написал Пушков.

Член комитета Совфеда отметил, что Европа находится на грани поражения, так как, воюя за Украину, сталкивается с Россией. «Они уже пострадали экономически, финансово, политически. Европа выпала из большого четырехугольника, в который входила наряду с США, Россией и Китаем», — добавил он.

Ранее Алексей Пушков предположил, что европейские страны решили объявить бойкот идее президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о создании Совета мира.

