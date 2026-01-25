Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:24, 25 января 2026Мир

В России раскрыли планы Трампа на Гренландию

Эксперт Степанов: США хотят милитаризировать Арктику с помощью Гренландии
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: White House Press Office / IMAGO / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп собирается развернуть в Гренландии базу для американского атомного подводного флота. Планы главы Белого дома раскрыл военный эксперт Александр Степанов в интервью ТАСС.

«Они там будут разворачивать новую военную инфраструктуру. Им необходимо сделать базу материально-технического сопровождения атомного подводного флота», — сказал он.

По его словам, США хотят милитаризировать Арктику, и для достижения этой цели Гренландия является необходимым плацдармом.

Ранее Трамп похвастался «замечательной поездкой» в Давос. «Мы добились очень многого, в том числе заключения рамочного соглашения с НАТО по Гренландии. А также [создания] Совета мира! Вот это да!» — написал хозяин Белого дома.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Применили дискомбобулятор. Раскрыто секретное оружие США, использовавшееся при похищении Мадуро

    Завершились «самые закрытые» переговоры России, Украины и США. Журналисты рассказали, что там происходило

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    В России раскрыли планы Трампа на Гренландию

    Москвичей попросили не лизать качели

    На фон дер Ляйен обрушилась волна критики из-за Зеленского

    Названы самые популярные имена детей в новых регионах России

    В МИД рассказали о возвращении России и США к нормальности

    В США назвали катастрофические последствия помощи Украине

    Предсказаны последствия «нервного срыва» Зеленского в Давосе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok