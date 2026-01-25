В России раскрыли планы Трампа на Гренландию

Эксперт Степанов: США хотят милитаризировать Арктику с помощью Гренландии

Президент США Дональд Трамп собирается развернуть в Гренландии базу для американского атомного подводного флота. Планы главы Белого дома раскрыл военный эксперт Александр Степанов в интервью ТАСС.

«Они там будут разворачивать новую военную инфраструктуру. Им необходимо сделать базу материально-технического сопровождения атомного подводного флота», — сказал он.

По его словам, США хотят милитаризировать Арктику, и для достижения этой цели Гренландия является необходимым плацдармом.

Ранее Трамп похвастался «замечательной поездкой» в Давос. «Мы добились очень многого, в том числе заключения рамочного соглашения с НАТО по Гренландии. А также [создания] Совета мира! Вот это да!» — написал хозяин Белого дома.