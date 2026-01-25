В США обвинили Данию в стерилизации женщин в Гренландии

Постпред США в ООН Уолтц обвинил Данию в стерилизации женщин в Гренландии

Постоянный представитель США в ООН Майк Уолтц в интервью Fox News обвинил Данию в стерилизации женщин в Гренландии.

«На деле есть скандалы, когда в 1970-х они стерилизовали гренландских женщин, чтобы они не могли иметь детей. Давайте представим все эти факты», — заявил он.

По его словам, в отличие от Аляски, где местному населению помогают из специального фонда, в Гренландии иная ситуация. Он отметил, что диагностирование онкологического заболевания в Гренландии «близко к смертному приговору». «Дания не вкладывалась так, как должна была за годы», — сказал Уолтц.

В августе премьер-министр Дании Метте Фредериксен принесла извинения за принудительную контрацепцию женщин в 1960-е годы. Она отметила, что датское правительство не может изменить того, что произошло, но может взять на себя ответственность.