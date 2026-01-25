Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:39, 25 января 2026Мир

В США обвинили Данию в стерилизации женщин в Гренландии

Постпред США в ООН Уолтц обвинил Данию в стерилизации женщин в Гренландии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Майк Уолтц

Майк Уолтц. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Постоянный представитель США в ООН Майк Уолтц в интервью Fox News обвинил Данию в стерилизации женщин в Гренландии.

«На деле есть скандалы, когда в 1970-х они стерилизовали гренландских женщин, чтобы они не могли иметь детей. Давайте представим все эти факты», — заявил он.

По его словам, в отличие от Аляски, где местному населению помогают из специального фонда, в Гренландии иная ситуация. Он отметил, что диагностирование онкологического заболевания в Гренландии «близко к смертному приговору». «Дания не вкладывалась так, как должна была за годы», — сказал Уолтц.

В августе премьер-министр Дании Метте Фредериксен принесла извинения за принудительную контрацепцию женщин в 1960-е годы. Она отметила, что датское правительство не может изменить того, что произошло, но может взять на себя ответственность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков раскрыл реакцию Европы на публикацию переписки Трампа и Макрона

    Раскрыты подробности нового развода с «убийством соседа»

    Кошельки россиян оказались под ударом

    Олимпийский чемпион назвал недопуск россиян на открытие Игр-2026 благом

    На Украине заявили о первой атаке России «Геранями» со Starlink

    ХАМАС передал координаты последнего тела израильского пленного

    На Западе сообщили о победе Дании над планом Трампа

    Трамп обвинил Китай в захвате Канады

    Ушедший в отставку из-за гольфа экс-премьер Южной Кореи умер во время визита во Вьетнам

    Зеленский сорвался на русский во время общения с президентами Польши и Литвы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok