В Турции в мусорном баке нашли тело гражданки Узбекистана без головы

В Стамбуле полиция обнаружила обезглавленное тело гражданки Узбекистана в мусорном баке. Об этом сообщает издание Sabah.
«В районе Шишли человек, собиравший бумагу, обнаружил в мусорном баке завернутое в простыню тело женщины без головы», — указано в сообщении.
В ходе проверки отпечатков пальцев выяснилось, что погибшей является 37-летняя гражданка Узбекистана Дурдона Хакимова. Полиция оцепила район, расследование обстоятельств инцидента продолжается.
Ранее в Турции нашли тело пропавшего российского пловца Николая Свечникова. Поиски спортсмена продолжались с конца лета, однако активная их фаза была завершена в Турции в конце октября.