Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:19, 25 января 2026Мир

В Турции в мусорном баке нашли тело гражданки Узбекистана без головы

В Стамбуле в мусорном баке обнаружили обезглавленное тело гражданки Узбекистана
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Osman Orsal / Reuters

В Стамбуле полиция обнаружила обезглавленное тело гражданки Узбекистана в мусорном баке. Об этом сообщает издание Sabah.

«В районе Шишли человек, собиравший бумагу, обнаружил в мусорном баке завернутое в простыню тело женщины без головы», — указано в сообщении.

В ходе проверки отпечатков пальцев выяснилось, что погибшей является 37-летняя гражданка Узбекистана Дурдона Хакимова. Полиция оцепила район, расследование обстоятельств инцидента продолжается.

Ранее в Турции нашли тело пропавшего российского пловца Николая Свечникова. Поиски спортсмена продолжались с конца лета, однако активная их фаза была завершена в Турции в конце октября.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Петербурге задержаны сотни мигрантов. Что стало причиной беспрецедентного рейда силовиков?

    Завершились «самые закрытые» переговоры России, Украины и США. Журналисты рассказали, что там происходило

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    На Западе пришли к неожиданному выводу после форума в Давосе

    Раскрыты темы трехсторонних переговоров в Абу-Даби

    В Турции в мусорном баке нашли тело гражданки Узбекистана без головы

    В Британии указали Зеленскому на один факт после его речи в Давосе

    Назван момент наибольшей неадекватности Зеленского в Давосе

    Нарколог прокомментировал поведение Зеленского в Давосе

    Дочь страдающей от тяжелой болезни Тереховой рассказала о ее состоянии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok