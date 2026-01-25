В Турции в мусорном баке нашли тело гражданки Узбекистана без головы

В Стамбуле в мусорном баке обнаружили обезглавленное тело гражданки Узбекистана

В Стамбуле полиция обнаружила обезглавленное тело гражданки Узбекистана в мусорном баке. Об этом сообщает издание Sabah.

«В районе Шишли человек, собиравший бумагу, обнаружил в мусорном баке завернутое в простыню тело женщины без головы», — указано в сообщении.

В ходе проверки отпечатков пальцев выяснилось, что погибшей является 37-летняя гражданка Узбекистана Дурдона Хакимова. Полиция оцепила район, расследование обстоятельств инцидента продолжается.

