В Турции нашли тело пропавшего российского пловца

Экспертиза ДНК показала, что найденное тело принадлежит пловцу Свечникову

Экспертиза ДНК показала, что найденное в Босфоре тело принадлежит российскому пловцу Свечникову. Об этом сообщает ТАСС.

Поиски спортсмена продолжались с конца лета, однако активная их фаза была завершена в Турции в конце октября. Искали россиянина, как указывали местные власти, с помощью катеров, вертолетов и гидролокатора бокового обзора с участием водолазов.

20 января в Босфорском проливе было найдено тело неизвестного. Предположительно, оно принадлежало Свечникову, пропавшему в конце лета 2025 года.

Российский пловец Николай Свечников исчез во время заплыва через Босфор 24 августа 2025 года. Спортсмен оказался единственным почти из 3000 участников, кто не смог добраться до финиша.