В Босфорском проливе найдено тело неизвестного. Предположительно, оно принадлежит российскому пловцу Николаю Свечникову, пропавшему в конце лета 2025 года.

Российский пловец исчез во время заплыва через Босфор еще 24 августа 2025 года. Спортсмен оказался единственным из практически 3000 участников, кто не смог успешно добраться до финиша. Местные власти проводили поисковые работы в районе пролива, однако они не увенчались успехом.

Николай Свечников. Фото: @beswim__

Тело нашли в костюме в нескольких километрах от старта летнего заплыва

20 января 2026 года, то есть почти через полгода после происшествия, морская полиция извлекла тело неизвестного из пролива. На нем, как отмечается, остался костюм для плавания. Предположительно, речь идет о пропавшем участнике заплыва Свечникове, указали авторы материала IHA.

Shot писал, что тело неизвестного нашли во время очистки морского дна в пяти километрах от места старта летнего заплыва, во время которого пропал российский спортсмен — в районе острова Галатасарай в Босфоре. Исходя из последних данных можно сделать вывод, что со Свечниковым что-то произошло вскоре после начала соревнований.

Родственников пловца срочно вызвали на процедуру опознания. Тем временем очевидцы засняли на видео процесс извлечения тела из пролива Босфор.

Межконтинентальная гонка по плаванию через Босфор Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Все эти месяцы семья продолжала поиски спортсмена

Поиски спортсмена продолжаются с конца лета, однако активная их фаза была завершена в Турции в конце октября. Искали россиянина, как указывали местные власти, с помощью катеров, вертолетов и гидролокатора бокового обзора с участием водолазов.

Семья пловца неоднократно обвиняла организаторов соревнования в сокрытии информации и видеозаписей заплыва. Также родственники пропавшего объявили о готовности выплатить вознаграждение за помощь в поисках спортсмена.

Мать спортсмена, Галина Свечникова, за несколько месяцев разместила на Принцевых островах и на паромах около 200 листовок с фотографией и информацией об исчезновении сына. Помимо этого, в объявлениях семья написала, что обещает денежную награду в размере 500 тысяч лир (около 900 тысяч рублей по текущему курсу) за любые данные о пловце.

В октябре женщина также сделала новое заявление о пропаже сына. Тогда она заявила о важном свидетеле в деле, который последним видел пловца живым. Он принимал участие в заплыве вместе со Свечниковым и тогда же указал, что тот двигался в неправильном направлении.