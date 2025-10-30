Семья пропавшего в Босфоре пловца объявила награду за информацию о нем

Семья пропавшего пловца Свечникова заплатит 500 тысяч лир за информацию о нем

Семья пропавшего во время заплыва в Босфоре российского пловца Николая Свечникова объявила о готовности выплатить денежное вознаграждение за информацию о его местонахождении. Об этом сообщает ТАСС.

По словам родственницы супруги пловца Алены Караман, они готовы заплатить за данные о том, где находится Свечников. «Мы объявили о награждении в 500 тысяч лир (около 950 тысяч рублей, — прим. «Ленты.ру») за информацию о месте его нахождения», — заявила мать пловца.

Ранее мать пловца Галина Свечникова обвинила организаторов соревнования в сокрытии информации. По ее словам, никаких видеодоказательств присутствия сына в месте заплыва она не получила.

Свечников пропал во время заплыва через Босфор 24 августа. Россиянин, являющийся опытным пловцом, оказался единственным почти из трех тысяч участников, кто не добрался до финиша. Турецкие власти организовали поиски, которые пока не привели к результату.