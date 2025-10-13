Семья пропавшего в Босфоре российского пловца обратилась в Генпрокуратуру

Мать пропавшего в Босфоре пловца Свечникова обратилась в Генпрокуратуру РФ

Галина Свечникова, мать пропавшего в Турции российского пловца Николая Свечникова, обратилась в Генеральную прокуратуру РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Семья спортсмена попросила усилить поиски сына. Тот пропал во время заплыва через Босфор 24 августа.

24 сентября Свечникова обвинила организаторов соревнования в сокрытии информации. По ее словам, никаких видеодоказательств присутствия сына в месте заплыва она не получила.

Свечников, являющийся опытным пловцом, оказался единственным почти из трех тысяч участников, кто не добрался до финиша. Турецкие власти организовали поиски, которые пока не привели к результату.