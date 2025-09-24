Мать пропавшего в Босфоре пловца обвинила организаторов соревнования в сокрытии информации

Мать пропавшего пловца Свечникова: Организаторы заплыва скрывают информацию

Мать пропавшего во время заплыва в Босфоре российского пловца Николая Свечникова Галина обвинила организаторов соревнования в сокрытии информации. Ее слова передает РИА Новости.

По словам женщины, они не предоставили записи с камер видеонаблюдения в тех местах, где мог находиться ее сын. «Организаторы что-то скрывают, так как нет записей с заплыва. Съемка велась, было много корреспондентов, а записей нет. Я знаю, что на берегу Босфора есть кафе, и там были тоже изъяты записи», — заявила мать пловца.

20 сентября Свечникова рассказала о расширении поисков сына. По ее словам, их расширили до Мраморного моря.

Свечников исчез во время заплыва через Босфор 24 августа. Россиянин, являющийся опытным пловцом, оказался единственным почти из 3000 участников, кто не добрался до финиша. Турецкие власти организовали поиски, которые пока не привели к результату.