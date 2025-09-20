Спорт
Ливерпуль
Сегодня
14:30 (Мск)
Эвертон
Англия — Премьер-лига|5-й тур
Пари Нижний Новгород
Сегодня
14:30 (Мск)
Ахмат
Мир Российская Премьер-лига|9-й тур
Акрон
Сегодня
16:45 (Мск)
Рубин
Мир Российская Премьер-лига|9-й тур
Реал Мадрид
Сегодня
17:15 (Мск)
Эспаньол
Испания — Примера|5-й тур
Манчестер Юнайтед
Сегодня
19:30 (Мск)
Челси
Англия — Премьер-лига|5-й тур
Динамо Мх
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив М
Мир Российская Премьер-лига|9-й тур
11:42, 20 сентября 2025Спорт

Мать пропавшего во время заплыва в Босфоре россиянина рассказала о расширении поисков

Мать пропавшего пловца Свечникова: Поиски расширились до Мраморного моря
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Мать пропавшего во время заплыва в Босфоре российского пловца Николая Свечникова Галина рассказала о расширении поисков сына. Ее слова передает РИА Новости.

Женщина рассказала, что ранее семья Свечникова совместно с адвокатом добивалась расширения поисков, теперь им это удалось. «Наш адвокат сказал, что поиски расширились до Мраморного моря», — заявила мать пловца.

10 сентября жена Николая Свечникова Антонина обвинила организаторов заплыва в Босфоре в исчезновении мужа. По ее мнению, спасатели не расширили зону необходимых работ, что стало нарушением всех необходимых норм.

Свечников исчез во время заплыва через Босфор 24 августа. Россиянин, являющийся опытным пловцом, оказался единственным почти из 3000 участников, кто не добрался до финиша. Турецкие власти организовали поиски, которые ни к чему не привели.

