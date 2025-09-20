Мать пропавшего во время заплыва в Босфоре россиянина рассказала о расширении поисков

Мать пропавшего пловца Свечникова: Поиски расширились до Мраморного моря

Мать пропавшего во время заплыва в Босфоре российского пловца Николая Свечникова Галина рассказала о расширении поисков сына. Ее слова передает РИА Новости.

Женщина рассказала, что ранее семья Свечникова совместно с адвокатом добивалась расширения поисков, теперь им это удалось. «Наш адвокат сказал, что поиски расширились до Мраморного моря», — заявила мать пловца.

10 сентября жена Николая Свечникова Антонина обвинила организаторов заплыва в Босфоре в исчезновении мужа. По ее мнению, спасатели не расширили зону необходимых работ, что стало нарушением всех необходимых норм.

Свечников исчез во время заплыва через Босфор 24 августа. Россиянин, являющийся опытным пловцом, оказался единственным почти из 3000 участников, кто не добрался до финиша. Турецкие власти организовали поиски, которые ни к чему не привели.