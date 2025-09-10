Жена пропавшего во время заплыва в Босфоре россиянина нашла виновных

Жена Свечникова обвинила организаторов заплыва в Босфоре в пропаже мужа

Жена пропавшего во время заплыва в Босфоре российского пловца Николая Свечникова Антонина нашла виновных в случившемся. Ее слова приводит «360.ru».

Женщина обвинила в пропаже мужа организаторов заплыва в Босфоре. По ее мнению, спасатели не расширили зону необходимых работ, что стало нарушением всех необходимых норм. «Мы потеряли драгоценное время, которое могло бы быть использовано для спасения супруга, поскольку каждая секунда в воде имеет решающее значение», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что близкие Свечникова хотят подать в суд на организаторов соревнований. По словам родственницы супруги пловца Алены Караман, иском начал заниматься адвокат.

Свечников пропал во время заплыва через Босфор 24 августа. Россиянин оказался единственным из почти трех тысяч участников, кто не добрался до финиша.