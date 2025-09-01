Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Эстония
64:84
Завершен
Турция
ЧЕ-2025 (м)|Группа A. 4-й тур
Германия
58:31
Перерыв
live
Великобритания
ЧЕ-2025 (м)|Группа B. 4-й тур
Екатерина Александрова
Сегодня
18:00 (Мск)
Ига Швёнтек
US Open (ж)
Феликс Оже-Альяссим
Сегодня
18:00 (Мск)
Андрей Рублёв
US Open (м)
Португалия
Сегодня
18:00 (Мск)
Латвия
ЧЕ-2025 (м)|Группа A. 4-й тур
17:10, 1 сентября 2025Спорт

Родственники пропавшего во время заплыва в Босфоре россиянина захотели подать в суд

Родственники пропавшего в Босфоре пловца Свечникова намерены подать в суд
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Родственники пропавшего во время заплыва в Босфоре российского пловца Николая Свечникова намерены подать в суд на организаторов соревнований. Об этом ТАСС сообщила родственница супруги пловца Алена Караман.

«Антонина требует подать иск. Сейчас этим занимается адвокат», — сказала Караман, отметив, что не может раскрыть всех подробностей.

Ранее в Турции высказались о сроках завершения поисков Свечникова. Караман добавила, что поисковая операция и следствие продолжаются.

Свечников пропал во время заплыва через Босфор 24 августа. Россиянин оказался единственным из почти трех тысяч участников, кто не добрался до финиша.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У начальника российского Генштаба показали Украину без выхода к морю. Как это выглядит?

    В России объяснили появление на брифинге Генштаба карты Украины без выхода к морю

    Афганистан обратился к России за помощью

    В деле взорвавшего гранату в многоэтажке россиянина появился новый фигурант

    Родственники пропавшего во время заплыва в Босфоре россиянина захотели подать в суд

    На Украине назвали находящийся под контролем России процент территории страны

    Российский школьник не смог попасть на линейку из-за затопленного двора

    Названа причина смерти народного артиста России Вершинина

    Россиянам дали совет по подготовке машины к осеннему сезону

    Попавшую в любовный треугольник женщину лишили жизни на отдыхе в Азии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости