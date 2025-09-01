Родственники пропавшего во время заплыва в Босфоре россиянина захотели подать в суд

Родственники пропавшего во время заплыва в Босфоре российского пловца Николая Свечникова намерены подать в суд на организаторов соревнований. Об этом ТАСС сообщила родственница супруги пловца Алена Караман.

«Антонина требует подать иск. Сейчас этим занимается адвокат», — сказала Караман, отметив, что не может раскрыть всех подробностей.

Ранее в Турции высказались о сроках завершения поисков Свечникова. Караман добавила, что поисковая операция и следствие продолжаются.

Свечников пропал во время заплыва через Босфор 24 августа. Россиянин оказался единственным из почти трех тысяч участников, кто не добрался до финиша.