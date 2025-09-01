Спорт
14:42, 1 сентября 2025Спорт

В Турции высказались о сроках завершения поисков пропавшего в Босфоре российского пловца

Турецкие власти заявили, что поиски в Босфоре пловца Свечникова продолжаются
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Власти Турции рассказали, что поиск пропавшего в Босфоре российского пловца Николая Свечникова продолжается. Об этом ТАСС сообщила родственница супруги пловца Алена Караман.

«Поиски и следствие продолжаются. Ждем новостей», — заявила Караман. Она отметила, что сроки завершения операции поисковой операции пока не были обозначены.

Ранее эксперт поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Евгений Слизовский оценил шансы на спасение Свечникова, назвав их крайне низкими. По его словам, операция по поиску началась с большим промедлением, что уменьшает шансы найти спортсмена живым.

Свечников пропал во время заплыва через Босфор 24 августа. Россиянин оказался единственным из почти трех тысяч участников, кто не добрался до финиша.

