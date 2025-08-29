Спорт
07:15, 29 августа 2025Спорт

Эксперт оценил шансы на спасение пропавшего в Босфоре российского пловца

Эксперт «ЛизаАлерт» заявил, что пропавший в Босфоре пловец Свечников мог утонуть
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Эксперт поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Евгений Слизовский оценил шансы на спасение пропавшего в Босфоре российского пловца Николая Свечникова, назвав их крайне низкими. Такое мнение он выразил в беседе с ТАСС.

По его словам, операция по поиску началась с большим промедлением, что уменьшает шансы найти спортсмена живым. «Чем позже начали, тем вероятность обнаружить живого человека ниже. К сожалению, единственное предположение, что пловец погиб. Шансов мало», — отметил он.

Эксперт предположил, что опытного спортсмена могло погубить множество факторов. Например, столкновение с другим участником заплыва, повлекшее травму головы, или переоценка собственных сил.

Ранее мать пловца Галина Свечникова вспомнила последние слова сына, которые он сказал ей перед заплывом. Рано утром перед стартом Николай отправил ей сообщение с текстом: «Я справлюсь, все будет хорошо».

Свечников пропал во время заплыва через Босфор 24 августа. Россиянин оказался единственным из почти трех тысяч участников, кто не добрался до финиша.

