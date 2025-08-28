Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Тристан Бойер
Сегодня
18:00 (Мск)
Андрей Рублёв
US Open (м)
Карен Хачанов
Сегодня
19:30 (Мск)
Камиль Майхшак
US Open (м)
Локомотив М
Сегодня
19:30 (Мск)
Акрон
Fonbet Кубок России|Группа D. 3-й тур
Динамо К
Сегодня
21:00 (Мск)
Маккаби Т-А
Лига Европы|Раунд плей-офф. 2-й матч
Янг Бойз
Сегодня
21:00 (Мск)
Слован Бр
Лига Европы|Раунд плей-офф. 2-й матч
Брага
Сегодня
22:00 (Мск)
Линкольн
Лига Европы|Раунд плей-офф. 2-й матч
14:50, 28 августа 2025Спорт

Мать пропавшего российского пловца вспомнила его последние слова перед заплывом в Босфоре

Мать Свечникова: Перед заплывом он написал, что справится, и все будет хорошо
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Галина Свечникова, мать пропавшего в Босфоре российского пловца Николая Свечникова, вспомнила последние слова сына, которые он ей сказал перед заплывом. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Она рассказала, что рано утром перед заплывом сын отправил ей сообщение. «Я справлюсь, все будет хорошо», — таким был текст.

Она также прокомментировала информацию о том, что Свечников мог поплыть в противоположную от финиша сторону. «Мне кажется, это бред. Я думаю, что просто турецкие власти пытаются прикрыть эту тему как-то», — отметила Свечникова.

Свечников пропал во время заплыва через Босфор 24 августа. Россиянин оказался единственным из почти трех тысяч участников, кто не добрался до финиша.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия потопила корабль ВСУ «Симферополь». Это может быть первым случаем успешного применения отечественного морского дрона

    Поджигатель дорогой иномарки выслушал приговор в российском городе

    Стало известно об ультиматуме Швеции и Финляндии НХЛ из-за России

    Раскрыт легкий способ смягчения последствий недосыпа

    Глава Еврокомиссии посетит «прифронтовые» государства

    Россиянка обвинила соседку в колдовстве и поплатилась

    Назван срок перехода Купянска под контроль России

    В российском регионе захотели запретить вывески на иностранных языках

    Мать пропавшего российского пловца вспомнила его последние слова перед заплывом в Босфоре

    Киркоров расплакался из-за потери домашнего любимца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости