Мать пропавшего российского пловца вспомнила его последние слова перед заплывом в Босфоре

Мать Свечникова: Перед заплывом он написал, что справится, и все будет хорошо

Галина Свечникова, мать пропавшего в Босфоре российского пловца Николая Свечникова, вспомнила последние слова сына, которые он ей сказал перед заплывом. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Она рассказала, что рано утром перед заплывом сын отправил ей сообщение. «Я справлюсь, все будет хорошо», — таким был текст.

Она также прокомментировала информацию о том, что Свечников мог поплыть в противоположную от финиша сторону. «Мне кажется, это бред. Я думаю, что просто турецкие власти пытаются прикрыть эту тему как-то», — отметила Свечникова.

Свечников пропал во время заплыва через Босфор 24 августа. Россиянин оказался единственным из почти трех тысяч участников, кто не добрался до финиша.