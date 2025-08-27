Спорт
16:12, 27 августа 2025Спорт

В Турции рассказали о плывшем в неправильную сторону в Босфоре российском пловце

Milliyet: Свечников мог отправиться в противоположную от финиша сторону
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Anadolu / Getty Images

Один из участников гонки пловец Хаяти Шамильоглу сообщил, что видел, как российский пловец Николай Свечников двигался в противоположную сторону от финиша во время заплыва в турецком проливе Босфор. Об этом сообщает издание Milliyet.

Отмечается, что Шамильоглу позвонил в экстренные службы после того, как в СМИ появилась новость об исчезновении Свечникова. Он рассказал, что видел россиянина во время заплыва среди группы людей и предупредил его, что тот двигается в неправильном направлении.

«Я позвал его 10-15 раз. Он услышал это, и когда он посмотрел на меня, я указал на правую сторону, сказав, что он двигается не туда», — отметил Шамильоглу.

Он добавил, что Свечников услышал его, но продолжил плыть в том же направлении. По словам Шамильоглу, в прошлые годы он видел похожие случаи, когда во время массовых заплывов спортсмены сбиваются с правильного маршрута. Также он назвал Свечникова сильным пловцом и предположил, что спортсмен не утонул в море и смог выбраться на берег.

Ранее данные о том, что трекер пропавшего в Свечникова подал сигнал из воды, не подтвердились. Супруга пловца назвала подобные заявления ложью.

Россиянин пропал во время заплыва через пролив Босфор 24 августа. Свечников стал единственным почти из трех тысяч участников, кто не дошел до финиша.

