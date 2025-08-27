«Абсолютная ложь». Данные о сигнале с трекера пропавшего в Босфоре россиянина опровергли. Жена спортсмена назвала их вбросом

Данные о том, что трекер пропавшего в турецком проливе Босфор российского пловца Николая Свечникова подал сигнал из воды, не подтвердились. Эту информацию опровергла жена спортсмена, назвав ее «вбросом».

На данный момент нет никакой информации о состоянии спортсмена и месте его нахождения, добавила супруга пропавшего пловца. Как писал ранее Telegram-канал Shot, сигнал поступал из воды ориентировочно с первой половины дистанции заплыва.

Глава организационного комитета Межконтинентального заплыва в Босфоре Левент Караташ также заявил РИА Новости, что сообщения о якобы поступающем из моря сигнале чипа на ноге российского пловца являются ложью, устройство не обладает такой функцией.

Такие утверждения в СМИ — абсолютная ложь, потому что у этих чипов нет такой функции, у них нет GPS. Чип, который мы выдавали всем участникам заплыва, лишь определяет время между заходом пловца в море и выходом из него. Других функций нет. А если бы чип подавал сигнал, то мы бы сразу его нашли Левент Караташ глава организационного комитета Межконтинентального заплыва в Босфоре

Свечникова ищут уже четвертый день, он пропал 24 августа во время межконтинентального заплыва через Босфор. В поисково-спасательной операции задействованы водолазы и вертолет, подключились сотни добровольцев.

В Турции допустили возможность спасения российского пловца

Пропавший во время заплыва в Босфоре Свечников мог выжить. Такую возможность допустило турецкое издание Hurriyet.

По мнению журналистов, спортсмен мог добраться до берега. На руке Свечникова был браслет с чипом, который фиксирует время погружения и выхода из воды и не оснащен датчиком GPS. Спортсмен мог снять браслет с трекером и выбраться на берег.

Двукратный чемпион мира по плаванию на открытой воде Алексей Акатьев, в свою очередь, объяснил сложность поисков Свечникова. Акатьев указал на то, что Свечникова нельзя найти по чипу, с которым он вышел на старт. «Дело в том, что чип просто фиксирует время. Он работает в системе только около приемника сигнала. Благодаря этим чипам можно посчитать количество стартовавших и финишировавших людей», — пояснил Акатьев.

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Жена пропавшего в Босфоре пловца обратилась за помощью к российским туристам

Ранее супруга пропавшего в Турции российского пловца обратилась за помощью к соотечественникам, отдыхающим в Стамбуле.

Жена Николая Свечникова попросила российских туристов помочь с поисками, так как ни у турецкой полиции, ни у флота нет зацепок. В российском консульстве семье сообщили, что делают все возможное, но информацию о ходе поисков не разглашают.

Женщина сообщила, что самостоятельно ищет мужа: ночью она обходила набережную, где происходил межконтинентальный заплыв «Босфор-2025». Уточняется, что у спортсмена остался восьмимесячный сын.

На данный момент приоритетная версия пропажи Свечникова — мужчина не выжил во время соревнований. По словам одного из участников, россиянин плыл медленно: делал несколько гребков и периодически останавливался. Затем сигнал с его трекера на браслете пропал, но он не финишировал. Из отеля пловец не выселился.

Николай Свечников Фото: @beswim__

Участники заплыва через Босфор сообщили о формальном медосмотре

Участники заплыва через Босфор в Турции до этого сообщили, что медосмотр на старте был формальным. По их словам, они проходили мимо, «возможно, визуально осмотрели, и все».

Также отмечается, что во время заплыва нескольким пловцам стало плохо и им помогли, но россиянина Николая Свечников среди них не было.

Также пловцы пожаловались на проблемы с безопасностью во время заплыва через Босфор. В частности, спортсмены не видели на середине пути спасательных катеров, которые должны были там стоять.

Заплыв, в котором пропал Свечников, проходил при плохой погоде

Как писал ранее Shot, заплыв через Босфор, во время которого пропал Свечников, проходил в плохих погодных условиях.

По информации источника, перед стартом прошел сильный дождь и появился туман. Это привело к падению видимости и появлению больших волн. Свечников и другие атлеты были вынуждены стартовать позже назначенного времени.

После начала заплыва спортсмены жаловались на слабое течение. Из-за этого они сбивались с пути и плыли дольше, чем предполагали изначально.