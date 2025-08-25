Чемпион мира объяснил сложность поисков пропавшего в Босфоре российского пловца

Чемпион мира Акатьев: пропавшего в Босфоре Свечникова нельзя найти по чипу

Двукратный чемпион мира по плаванию на открытой воде Алексей Акатьев объяснил сложность поисков пропавшего в Босфоре российского пловца Николая Свечникова. Его слова приводит ТАСС.

Акатьев указал на то, что Свечникова нельзя найти по чипу, с которым он вышел на старт. «Дело в том, что чип просто фиксирует время. Он работает в системе только около приемника сигнала. Благодаря этим чипам можно посчитать количество стартовавших и финишировавших людей», — рассказал Акатьев.

Ранее 25 августа стало известно, что к поискам Свечникова подключится командующий Военно-морскими силами (ВМС) Турции адмирал Эрджюмент Татлыоглу. Уточнялось, что поиски россиянина начались после личного обращения его жены, которая прилетела в Турцию. До этого, по словам супруги пропавшего, Свечника искать не планировали.

Свечников пропал во время межконтинентального заплыва через пролив Босфор 24 августа. Россиянин стал единственным из почти трех тысяч участников, кто не дошел до финиша.