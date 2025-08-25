К поискам пропавшего в Босфоре россиянина подключится командующий ВМС Турции

К поискам пропавшего в Босфоре Свечникова подключится командующий ВМС Турции

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Турции адмирал Эрджюмент Татлыоглу подключится к поискам российского пловца Николая Свечникова, пропавшего во время заплыва через Босфор. Об этом стало известно Shot.

Уточняется, что поиски спортсмена начались после личного обращения его жены, которая прилетела в Турцию. До этого, по словам женщины, россиянина не планировали искать. После соревнований в проливе сразу открыли движение для судов.

Ранее о поисках Свечникова рассказал Алексей Казак, также участвовавший в заплыве. В полиции ему рассказали о том, что сейчас ведутся поисково‑спасательные работы, привлечены водолазы и несколько катеров.

Россиянин пропал во время межконтинентального заплыва через пролив Босфор 24 августа. Из почти трех тысяч участников он единственный не вернулся к финишу.