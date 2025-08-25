Спорт
13:22, 25 августа 2025Спорт

Участник заплыва через Босфор рассказал о поисках пропавшего россиянина

Участник заплыва через Босфор Казак: Пропавшего Свечникова ищут водолазы
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Lu Zhe / Globallookpress.com

Алексей Казак, участвовавший в заплыве через Босфор, рассказал о поисках пропавшего во время соревнований россиянина Николая Свечникова. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Спортсмен передал информацию, которую получил в турецкой полиции. Там ему рассказали о том, что сейчас ведутся поисково‑спасательные работы, привлечены водолазы и несколько катеров.

Казак добавил, что перед стартом общался со Свечниковым, у которого не было жалоб на самочувствие. «Метров 300 мы плыли рука в руку. Впереди была моя ученица, я начал ускоряться, Коля начал отставать, но это обычное явление — кто‑то плывет быстрее, кто‑то медленнее. Когда я оглянулся, были уже только зеленые шапочки, то есть из вида я его уже потерял», — рассказал Казак.

Россиянин пропал во время межконтинентального заплыва через пролив Босфор 24 августа. Из почти трех тысяч участников он единственный не вернулся к финишу.

