10:18, 26 августа 2025Спорт

В Турции допустили возможность спасения пропавшего в Босфоре российского пловца

Hurriyet: Пропавший в Босфоре российский пловец Свечников мог выжить
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Khalil Hamra / AP

Российский пловец Николай Свечников, пропавший во время заплыва в Босфоре, мог выжить. Такую возможность допустило турецкое издание Hurriyet.

По мнению журналистов, спортсмен мог добраться до берега и выжить. На руке Свечникова был браслет с чипом, который фиксирует время погружения и выхода из воды и не оснащен датчиком GPS. Таким образом, россиянин либо утонул, либо выбросил браслет в море.

25 августа стало известно, что к поискам Свечникова подключится командующий Военно-морскими силами Турции адмирал Эрджюмент Татлыоглу. Уточнялось, что поиски россиянина начались после личного обращения его жены.

Свечников пропал во время межконтинентального заплыва через пролив Босфор 24 августа. Россиянин стал единственным из почти трех тысяч участников, кто не дошел до финиша.

    Все новости