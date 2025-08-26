Жена пропавшего в Босфоре пловца обратилась за помощью к российским туристам

Shot: Супруга российского пловца Свечникова обратилась за помощью к туристам

Супруга пропавшего в Турции российского пловца обратилась за помощью к соотечественникам, отдыхающим в Стамбуле. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, жена Николая Свечникова просит российских туристов помочь с поисками, так как ни у турецкой полиции, ни у флота нет зацепок. В российском консульстве семье сообщили, что делают все возможное, но информацию о ходе поисков не разглашают.

Женщина сообщила, что самостоятельно ищет мужа: ночью она обходила набережную, где происходил межконтинентальный заплыв «Босфор-2025». Уточняется, что у спортсмена остался восьмимесячный сын.

На данный момент приоритетная версия пропажи Свечникова — мужчина не выжил во время соревнований. По словам одного из участников, россиянин плыл медленно: делал несколько гребков и периодически останавливался. Затем сигнал с его трекера на браслете пропал, но он не финишировал. Из отеля пловец не выселился.

Ранее в Турции допустили возможность, что спортсмен мог добраться до берега и выжить. Россиянин пропал во время заплыва через пролив Босфор 24 августа. Свечников стал единственным из почти трех тысяч участников, кто не дошел до финиша.