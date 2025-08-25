Спорт
03:37, 25 августа 2025Спорт

Россиянин пропал без вести во время заплыва через Босфор. Из почти трех тысяч участников он единственный не вернулся к финишу

Россиянин Свечников пропал без вести при попытке переплыть Босфор в Турции
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Россиянин Николай Свечников пропал во время межконтинентального заплыва через пролив Босфор 24 августа. Из почти трех тысяч участников он единственный не вернулся к финишу.

Заплыв начался в 10:00, финишная часть закончилась в 14:00, однако организаторы заметили отсутствие одного из участников лишь в 22:00.

Стамбульская полиция и организаторы заплыва в курсе случившегося и занимаются поисками спортсмена. В ближайшее время в Стамбул прибудут родственники Свечникова.

Перед заплывом у Свечникова не выявили проблем со здоровьем

Медики осмотрели 29-летнего россиянина утром перед заплывом, проблем со здоровьем у него не обнаружили. Отмечается, что Свечников — опытный спортсмен, мастер спорта по плаванию и основатель собственной школы.

Пловец, выступавший под номером 2554, стартовал одним из первых, однако через 500-600 метров после старта его потеряли из вида. По данным Shot, россиянин мог выбиться из сил около первого моста или у него случилась судорога. Согласно другой версии, его могло унести течением на другой берег.

Участники заплыва жаловались на сильное течение и проблемы с безопасностью

Участники заплыва прыгали с судов и должны были проплыть 6,5 километра. Один из них рассказал, что рассчитывал преодолеть 6,5 километра за час, однако в этом году ему удалось проплыть это расстояние за час 46 минут. Всему виной стало сильное попутное течение.

Кроме того, спортсмены жаловались на проблемы с безопасностью. По их словам, на середине пути не было спасательных катеров.

Ранее знакомая спортсмена рассказала, что Свечников давно хотел преодолеть пролив. Женщина уточнила, что на данный момент неизвестно, что именно произошло со спортсменом, но, предположительно, его могло унести течением. «И якобы участники посредине Босфора его видели. Но к финишу его не обнаружили», — добавила она.

