Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Крылья Советов
0:6
Завершен
Краснодар
Мир Российская Премьер-лига|6-й тур
ЦСКА
3:1
Завершен
Акрон
Мир Российская Премьер-лига|6-й тур
Алисия Паркс
Завтра
04:00 (Мск)
Мирра Андреева
US Open (ж)
Анастасия Павлюченкова
Сегодня
18:00 (Мск)
Даяна Ястремская
US Open (ж)
Даниил Медведев
Сегодня
04:00 (Мск)
Бенжамен Бонзи
US Open (м)
Карен Хачанов
Завтра
00:00 (Мск)
Нишеш Басаваредди
US Open (м)
Фулхэм
1:1
Завершен
Манчестер Юнайтед
Англия — Премьер-лига|2-й тур
02:52, 25 августа 2025Спорт

Перед пропажей россиянина на межконтинентальном заплыве заметили одну вещь

Shot: На заплыве перед пропажей Свечникова заметили проблемы с безопасностью
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Пловцы пожаловались на проблемы с безопасностью во время заплыва через Босфор, где произошло исчезновение россиянина Николая Свечникова. В частности, спортсмены не видели на середине пути спасательных катеров, которые должны были там стоять, пишет Telegram-канал SHOT.

Кроме того, по сообщению канала, появились некоторые версии пропажи российского пловца. Свечников мог выбиться из сил около первого моста, также у него могла случиться судорога ближе к концу маршрута. По словам участников состязания, когда шел заплыв, они видели похожего человека, который плыл на спине.

Согласно другой версии, спортсмена могло унести течением на другой берег. Как рассказали знакомые Николая, его вещей не было после соревнований. Один из участников «Босфора 2025» заявил, что в этом году ощущалось сильное попутное течение.

Ранее появились новые подробности о пропавшем во время межконтинентального заплыва россиянине. Оказалось, что врачи осматривали Свечникова перед заплывом, каких-либо проблем со здоровьем у него не было.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянин пропал без вести во время заплыва через Босфор. Из почти трех тысяч участников он единственный не вернулся к финишу

    В США впервые выявили случай заражения личинкой-людоедом

    ВСУ начали запугивать жителей Херсонской области

    Российские боец рассказал о маскировке снайперов в зоне СВО

    Мужчина пропал в джунглях после бегства от тигра-людоеда

    Перед пропажей россиянина на межконтинентальном заплыве заметили одну вещь

    Знакомая пропавшего во время заплыва через Босфор россиянина рассказала о его мечте

    Почтовые службы Европы приостановили отправку посылок в США

    На Сахалине спасатели не нашли пропавших туристов на вулкане

    Назван защищающий от рака простой продукт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости