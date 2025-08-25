Перед пропажей россиянина на межконтинентальном заплыве заметили одну вещь

Shot: На заплыве перед пропажей Свечникова заметили проблемы с безопасностью

Пловцы пожаловались на проблемы с безопасностью во время заплыва через Босфор, где произошло исчезновение россиянина Николая Свечникова. В частности, спортсмены не видели на середине пути спасательных катеров, которые должны были там стоять, пишет Telegram-канал SHOT.

Кроме того, по сообщению канала, появились некоторые версии пропажи российского пловца. Свечников мог выбиться из сил около первого моста, также у него могла случиться судорога ближе к концу маршрута. По словам участников состязания, когда шел заплыв, они видели похожего человека, который плыл на спине.

Согласно другой версии, спортсмена могло унести течением на другой берег. Как рассказали знакомые Николая, его вещей не было после соревнований. Один из участников «Босфора 2025» заявил, что в этом году ощущалось сильное попутное течение.

Ранее появились новые подробности о пропавшем во время межконтинентального заплыва россиянине. Оказалось, что врачи осматривали Свечникова перед заплывом, каких-либо проблем со здоровьем у него не было.

