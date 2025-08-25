Спорт
Крылья Советов
0:6
Завершен
Краснодар
Мир Российская Премьер-лига|6-й тур
ЦСКА
3:1
Завершен
Акрон
Мир Российская Премьер-лига|6-й тур
Алисия Паркс
Завтра
04:00 (Мск)
Мирра Андреева
US Open (ж)
Анастасия Павлюченкова
Сегодня
18:00 (Мск)
Даяна Ястремская
US Open (ж)
Даниил Медведев
Сегодня
03:30 (Мск)
Бенжамен Бонзи
US Open (м)
Карен Хачанов
Завтра
00:00 (Мск)
Нишеш Басаваредди
US Open (м)
Фулхэм
1:1
Завершен
Манчестер Юнайтед
Англия — Премьер-лига|2-й тур
00:54, 25 августа 2025Спорт

Появились подробности о пропавшем во время межконтинентального заплыва россиянине

Mash: Медики осматривали Свечникова перед заплывом, проблем со здоровьем не было
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Cevahir Bugu / Stringer Turkey / Reuters

Медики осматривали россиянина Николая Свечникова утром перед заплывом через Босфор, проблем со здоровьем у него не обнаружили. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

Заплыв начался в 10:00, финишная часть закончилась в 14:00, однако организаторы поняли, что не хватает одного участника, лишь в 22:00. Отмечается, что в 2025 году течение было сильнее, чем в прошлом.

«Береговая охрана продолжает поиски, полиция готова принять заявление только через 24 часа. (...) Супруга пловца Антонина завтра вылетает в Турцию и планирует обратиться в посольство», — уточняет Mash.

Ранее стало известно, что Свечников пропал во время межконтинентального заплыва через Босфор. Из почти трех тысяч участников он единственный не вернулся к финишу.

    Все новости