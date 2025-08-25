Появились подробности о пропавшем во время межконтинентального заплыва россиянине

Mash: Медики осматривали Свечникова перед заплывом, проблем со здоровьем не было

Медики осматривали россиянина Николая Свечникова утром перед заплывом через Босфор, проблем со здоровьем у него не обнаружили. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

Заплыв начался в 10:00, финишная часть закончилась в 14:00, однако организаторы поняли, что не хватает одного участника, лишь в 22:00. Отмечается, что в 2025 году течение было сильнее, чем в прошлом.

«Береговая охрана продолжает поиски, полиция готова принять заявление только через 24 часа. (...) Супруга пловца Антонина завтра вылетает в Турцию и планирует обратиться в посольство», — уточняет Mash.

Ранее стало известно, что Свечников пропал во время межконтинентального заплыва через Босфор. Из почти трех тысяч участников он единственный не вернулся к финишу.