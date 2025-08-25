Спорт
02:51, 25 августа 2025Спорт

Знакомая пропавшего во время заплыва через Босфор россиянина рассказала о его мечте

Знакомая Свечникова сообщила, что он давно мечтал принять участие в заплыве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Россиянин Николай Свечников, пропавший время межконтинентального заплыва через Босфор, давно хотел преодолеть пролив. Об этом сообщила знакомая спортсмена в разговоре с РЕН ТВ.

По ее словам, пловец мечтал принять участие в этих соревнования. Женщина уточнила, что на данный момент неизвестно, что именно произошло со спортсменом, но, предположительно, его могло унести течением на другой берег. «И якобы участники посредине Босфора его видели. Но к финишу его не обнаружили», — добавила она.

Ранее стало известно, что Свечников единственный из почти трех тысяч участников не вернулся к финишу. По данным Mash, перед заплывом он проходил медицинскую проверку, проблем со здоровьем у него не обнаружили.

