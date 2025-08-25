Участники заплыва через Босфор сообщили о формальном медосмотре

Mash: Участники заплыва заявили о формальном медосмотре на заплыве через Босфор

Участники заплыва через Босфор в Турции сообщили, что медосмотр на старте был формальным. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По их словам, они проходили мимо, «возможно, визуально осмотрели и все».

Также отмечается, что во время заплыва нескольким пловцам стало плохо и им помогли, но россиянина Николая Свечников среди них не было.

Ранее стало известно, что 29-летний Николай Свечников пропал во время межконтинентального заплыва через пролив Босфор 24 августа. По данным канала, родственники пропавшего пловца начали самостоятельные поиски.