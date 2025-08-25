Спорт
Крылья Советов
0:6
Завершен
Краснодар
Мир Российская Премьер-лига|6-й тур
ЦСКА
3:1
Завершен
Акрон
Мир Российская Премьер-лига|6-й тур
Алисия Паркс
Завтра
04:00 (Мск)
Мирра Андреева
US Open (ж)
Анастасия Павлюченкова
Сегодня
18:00 (Мск)
Даяна Ястремская
US Open (ж)
Даниил Медведев
0:1
2-й сет
live
Бенжамен Бонзи
US Open (м)
Карен Хачанов
Завтра
00:00 (Мск)
Нишеш Басаваредди
US Open (м)
Фулхэм
1:1
Завершен
Манчестер Юнайтед
Англия — Премьер-лига|2-й тур
05:02, 25 августа 2025Спорт

Родственники пропавшего в Турции пловца начали самостоятельные поиски

Mash: Родственники пропавшего в Турции Свечникова начали самостоятельные поиски
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Родственники начали искать 29-летнего пловца Николая Свечникова, пропавшего во время межконтинентального заплыва через Босфор, самостоятельно, не дожидаясь полиции. Об этом пишет Mash в Telegram-канале.

Приехав на место старта местные жители сообщили близким спортсмена, что спасательных катеров ночью не было и поиски не велись.

Россиянин Николай Свечников пропал во время межконтинентального заплыва через пролив Босфор 24 августа. Из почти трех тысяч участников он единственный не вернулся к финишу.

Заплыв начался в 10:00, финишная часть закончилась в 14:00, однако организаторы заметили отсутствие одного из участников лишь в 22:00.

