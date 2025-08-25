Родственники пропавшего в Турции пловца начали самостоятельные поиски

Mash: Родственники пропавшего в Турции Свечникова начали самостоятельные поиски

Родственники начали искать 29-летнего пловца Николая Свечникова, пропавшего во время межконтинентального заплыва через Босфор, самостоятельно, не дожидаясь полиции. Об этом пишет Mash в Telegram-канале.

Приехав на место старта местные жители сообщили близким спортсмена, что спасательных катеров ночью не было и поиски не велись.

Россиянин Николай Свечников пропал во время межконтинентального заплыва через пролив Босфор 24 августа. Из почти трех тысяч участников он единственный не вернулся к финишу.

Заплыв начался в 10:00, финишная часть закончилась в 14:00, однако организаторы заметили отсутствие одного из участников лишь в 22:00.