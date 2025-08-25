Стали известны погодные условия в заплыве через Босфор с пропавшим россиянином

SHOT: Заплыв, в котором пропал Свечников, проходил при плохой погоде

Заплыв через Босфор, во время которого пропал российский пловец Николай Свечников, проходил в плохих погодных условиях. Об этом стало известно Shot.

По информации источника, перед стартом прошел сильный дождь и появился туман. Это привело к падению видимости и появлению больших волн. Свечников и другие атлеты были вынуждены стартовать позже назначенного времени.

После начала заплыва спортсмены жаловались на слабое течение. Из-за этого они сбивались с пути и плыли дольше, чем предполагали изначально.

Ранее участники заплыва сообщили, что медосмотр на старте был формальным. По их словам, они проходили мимо, «возможно, визуально осмотрели и все».

О пропаже Свечникова стало известно в ночь на понедельник, 25 августа. В заплыве на 6,5 километра участвовало почти три тысячи пловцов, россиянин стал единственным пропавшим атлетом.

