Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Дино Прижмич
Сегодня
23:00 (Мск)
Андрей Рублёв
US Open (м)
Удинезе
Сегодня
19:30 (Мск)
Верона
Италия — Серия А|1-й тур
Ротор
Сегодня
19:30 (Мск)
Торпедо М
Россия — Лига PARI|6-й тур
Интер М
Сегодня
21:45 (Мск)
Торино
Италия — Серия А|1-й тур
Ньюкасл Юнайтед
Сегодня
22:00 (Мск)
Ливерпуль
Англия — Премьер-лига|2-й тур
10:01, 25 августа 2025Спорт

Стали известны погодные условия в заплыве через Босфор с пропавшим россиянином

SHOT: Заплыв, в котором пропал Свечников, проходил при плохой погоде
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Заплыв через Босфор, во время которого пропал российский пловец Николай Свечников, проходил в плохих погодных условиях. Об этом стало известно Shot.

По информации источника, перед стартом прошел сильный дождь и появился туман. Это привело к падению видимости и появлению больших волн. Свечников и другие атлеты были вынуждены стартовать позже назначенного времени.

После начала заплыва спортсмены жаловались на слабое течение. Из-за этого они сбивались с пути и плыли дольше, чем предполагали изначально.

Ранее участники заплыва сообщили, что медосмотр на старте был формальным. По их словам, они проходили мимо, «возможно, визуально осмотрели и все».

О пропаже Свечникова стало известно в ночь на понедельник, 25 августа. В заплыве на 6,5 километра участвовало почти три тысячи пловцов, россиянин стал единственным пропавшим атлетом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России закрыли крупнейший сайт с информацией о миллионах россиян. Мошенники годами получали данные о паспортах и зарплатах

    Пугачева поздравила украинского артиста с наградой от Зеленского

    Бывшая участница популярного реалити-шоу раскрыла грязную правду о нем

    Россияне получили почти миллион рублей за несуществующего ребенка

    ЕС задумал вновь использовать российские замороженные активы

    В ДНР раскрыли положение российских войск в Доброполье

    В российском регионе прекратили продажу бензина населению

    Стали известны погодные условия в заплыве через Босфор с пропавшим россиянином

    В Турции раскрыли условие распада НАТО

    Глава Курской области отреагировал на задержание своего заместителя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости