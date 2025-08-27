Спорт
09:35, 27 августа 2025Спорт

В Турции поймали сигнал с трекера пропавшего российского пловца

A haber: Трекер пропавшего пловца Свечникова подает сигнал из воды
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Турецкие спасатели поймали сигнал с трекера пропавшего во время заплыва в Босфоре российского пловца Николая Свечникова. Об этом сообщает A haber.

По информации источника, трекер подает сигнал из воды. При этом спасатели не исключают версии, что Свечников мог снять браслет с трекером и выбраться на берег. Поисково-спасательная операция продолжается.

25 августа стало известно, что к поискам Свечникова подключится командующий Военно-морскими силами (ВМС) Турции адмирал Эрджюмент Татлыоглу. Уточнялось, что поиски россиянина начались после личного обращения его жены, которая прилетела в Турцию.

Россиянин пропал во время заплыва через пролив Босфор 24 августа. Свечников стал единственным из почти трех тысяч участников, кто не дошел до финиша.

