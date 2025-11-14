Спорт
Семья пропавшего в Босфоре российского пловца сделала новое заявление

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Levent Kulu / Getty Images for Samsung Turkey

Галина Свечникова, мать пропавшего во время соревнований в Босфоре российского пловца Николая Свечникова, сделала новое заявление о сыне. Ее слова приводит РИА Новости.

Свечникова рассказала, что разместила на Принцевых островах и в паромах около 200 листовок с фотографией и информацией о его исчезновении, а также с обещанием награды в размере 500 тысяч лир (около 955 тысяч рублей) за любую информацию о судьбе пловца. Она отметила, что пока сообщений с новыми сведениями не поступало.

Семья Свечникова неоднократно обвиняла организаторов соревнования в сокрытии информации и видеозаписей заплыва. Также родственники пропавшего объявили о готовности выплатить денежное вознаграждение в 500 тысяч лир за информацию о его местонахождении.

Свечников пропал во время заплыва через Босфор 24 августа. Россиянин, являющийся опытным пловцом, оказался единственным почти из трех тысяч участников, кто не добрался до финиша.

