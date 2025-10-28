«Он видел его последним». Мать российского пловца, пропавшего в Босфоре, заявила о важном свидетеле

Мать пловца Свечникова встретится со свидетелем, который последним видел сына

Мать пропавшего в Босфоре российского пловца Николая Свечникова Галина Свечникова рассказала о важном свидетеле в деле.

Женщина сообщила, что планирует встретиться с турецким пловцом, который принимал участие в соревнованиях вместе с ее сыном.

«Сегодня обратимся к турецкому свидетелю, он его видел последним. Возможно, он с нами встретится. Во время заплыва он Коле сказал: "Не туда плывешь". Коля махнул рукой и поплыл», — рассказала Свечникова.

Она уточнила, что намерена повторно обратиться в Министерство иностранных дел (МИД) РФ по поводу поисков. «Обратимся в МИД еще раз», — заявила россиянка.

27 октября она вместе с супругой сына прибыла в Турцию для разъяснения информации о поисках.

Николай Свечников Фото: @beswim__

Семья Свечникова обратилась в Генпрокуратуру

Опытный пловец из России пропал во время заплыва через пролив Босфор 24 августа. Он один из почти 3000 участников не добрался до финиша. Пропажу спортсмена заметили только спустя несколько часов.

Турецкие власти организовали поиски. Позже береговая охрана Турции заявила, что поиски пропавшего пока не дали результатов. Искали россиянина с помощью катеров, вертолетов, гидролокатора бокового обзора с участием водолазных групп.

Мать Свечникова обратилась в Генеральную прокуратуру РФ.

Семья пловца попросила усилить поиски. 20 сентября Галина Свечникова рассказала о расширении поисков ее сына до Мраморного моря.

Межконтинентальный заплыв через Босфор Фото: Umit Bektas / Reuters

Мать пловца обвинила организаторов заплыва в сокрытии информации

24 сентября Галина Свечникова обвинила организаторов соревнования в Турции в сокрытии информации. Женщина отметила, что ей не предоставили записи с камер видеонаблюдения в тех местах, где мог находиться ее сын.

Россиянка указала, что она не получила видеозаписей заплыва, несмотря на то, что на месте работало большое число журналистов.

«Организаторы что-то скрывают, так как нет записей с заплыва. Съемка велась, было много корреспондентов, а записей нет. Я знаю, что на берегу Босфора есть кафе, и там были тоже изъяты записи», — посетовала мать пропавшего спортсмена.

По ее словам, очевидцы говорят, что видели россиянина в 500 метрах от старта, не доплывая первого моста, поэтому нужна съемка с этого места.