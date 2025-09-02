Спорт
Янник Синнер
Завтра
18:00 (Мск)
Лоренцо Музетти
US Open (м)
Новак Джокович
Завтра
03:30 (Мск)
Тейлор Фриц
US Open (м)
Кипр
Сегодня
18:15 (Мск)
Грузия
ЧЕ-2025 (м)|Группа C. 4-й тур
Италия
Сегодня
21:30 (Мск)
Испания
ЧЕ-2025 (м)|Группа C. 4-й тур
Франция
Сегодня
21:30 (Мск)
Польша
ЧЕ-2025 (м)|Группа D. 4-й тур
14:08, 2 сентября 2025Спорт

В Турции рассказали о результатах поиска пропавшего во время заплыва в Босфоре россиянина

Береговая охрана Турции: Поиски пропавшего пловца Свечникова продолжаются
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото, Depo Photos / Globallookpress.com

Береговая охраны Турции сообщила, что поиски пропавшего во время заплыва в Босфоре российского пловца Николая Свечникова результатов пока не дали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

«Работы, проведенные с моря выделенными катерами береговой охраны, с воздуха вертолетом береговой охраны, а также под водой водолазными группами и гидролокатором бокового обзора, не дали результатов», — говорится в сообщении. Отмечается, что поисково-спасательные работы в Стамбуле продолжаются.

Ранее сообщалось, что близкие Свечникова хотят подать в суд на организаторов соревнований. По словам родственницы супруги пловца Алены Караман, иском начал заниматься адвокат.

Свечников пропал во время заплыва через Босфор 24 августа. Россиянин оказался единственным из почти трех тысяч участников, кто не добрался до финиша.

