Мать пропавшего в Босфоре пловца сообщила о важном свидетеле

Мать пропавшего в Босфоре пловца Свечникова сообщила о важном свидетеле в деле

Галина Свечникова, мать пропавшего в Турции российского пловца Николая Свечникова, сообщила о важном свидетеле в деле. Ее слова приводит РИА Новости.

Мать спортсмена рассказала, что должна встретиться с турецким пловцом, который принимал участие в соревнованиях вместе с ее сыном. «Во время заплыва он Коле сказал: "Не туда плывешь". Коля махнул рукой и поплыл», — поделилась подробностями она.

24 сентября Свечникова обвинила организаторов соревнования в сокрытии информации. По ее словам, никаких видеодоказательств присутствия сына в месте заплыва она не получила.

Свечников, являющийся опытным пловцом, оказался единственным почти из трех тысяч участников, кто не добрался до финиша. Турецкие власти организовали поиски, которые до сих пор не привели к результату.