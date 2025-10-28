Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
12:39, 28 октября 2025Спорт

Мать пропавшего в Босфоре пловца сообщила о важном свидетеле

Мать пропавшего в Босфоре пловца Свечникова сообщила о важном свидетеле в деле
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Lu Zhe / Globallookpress.com

Галина Свечникова, мать пропавшего в Турции российского пловца Николая Свечникова, сообщила о важном свидетеле в деле. Ее слова приводит РИА Новости.

Мать спортсмена рассказала, что должна встретиться с турецким пловцом, который принимал участие в соревнованиях вместе с ее сыном. «Во время заплыва он Коле сказал: "Не туда плывешь". Коля махнул рукой и поплыл», — поделилась подробностями она.

24 сентября Свечникова обвинила организаторов соревнования в сокрытии информации. По ее словам, никаких видеодоказательств присутствия сына в месте заплыва она не получила.

Свечников, являющийся опытным пловцом, оказался единственным почти из трех тысяч участников, кто не добрался до финиша. Турецкие власти организовали поиски, которые до сих пор не привели к результату.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Франция собралась отправить на Украину до двух тысяч солдат. Что на это ответили в Москве?

    Разведка сообщила о срочном создании Францией дополнительных мест в госпиталях

    Украинская бронетехника пошла на прорыв к окруженным в ДНР бойцам ВСУ

    Песков предупредил Европу об отношениях с Украиной

    Кастинговое агентство Зеленского превратилось в крупнейшего подрядчика ВСУ

    Верховный суд России определился с понятием «женщина»

    Буйный покупатель изрезал продавца российского магазина

    Части россиян обещали резкое потепление

    В Кремле оценили заявления премьера Польши по ударам вглубь России

    В России объяснили закрытие данных об 2025 US6

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости