Мать пропавшего в Босфоре пловца заявила об отсутствии видеозаписей с заплыва

Мать пропавшего пловца Свечникова: У нас до сих пор нет видеозаписей заплыва

Мать пропавшего во время заплыва в Босфоре российского пловца Николая Свечникова Галина обвинила организаторов соревнования в сокрытии видеозаписей заплыва. Ее цитирует РИА Новости.

По словам женщины, она до сих пор не получила видеозапись заплыва, несмотря на то, что на месте работало большое количество корреспондентов. «Записей заплыва у нас все так же нет по сегодняшнее число, и это пугает. Если очевидцы говорят, что видели сына в 500 метрах от старта, не доплывая первого моста, то нужна съемка этого места», — заявила мать пловца.

24 сентября Свечникова обвинила организаторов соревнования в сокрытии информации. По ее словам, никаких видеодоказательств присутствия сына в месте заплыва они не получили.

Свечников пропал во время заплыва через Босфор 24 августа. Россиянин, являющийся опытным пловцом, оказался единственным почти из трех тысяч участников, кто не добрался до финиша. Турецкие власти организовали поиски, которые пока не привели к результату.