Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Южный Судан
10 октября
15:00 (Мск)
Сенегал
ЧМ-2026 — Африка|Группа B. 9-й тур
Джибути
Завтра
19:00 (Мск)
Египет
ЧМ-2026 — Африка|Группа A. 9-й тур
Торпедо
1:3
Перерыв
live
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
1:0
Перерыв
live
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
0:0
1-й период
live
Шанхайские Драконы
Фонбет Чемпионат КХЛ
18:25, 7 октября 2025Спорт

Мать пропавшего в Босфоре пловца заявила об отсутствии видеозаписей с заплыва

Мать пропавшего пловца Свечникова: У нас до сих пор нет видеозаписей заплыва
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Мать пропавшего во время заплыва в Босфоре российского пловца Николая Свечникова Галина обвинила организаторов соревнования в сокрытии видеозаписей заплыва. Ее цитирует РИА Новости.

По словам женщины, она до сих пор не получила видеозапись заплыва, несмотря на то, что на месте работало большое количество корреспондентов. «Записей заплыва у нас все так же нет по сегодняшнее число, и это пугает. Если очевидцы говорят, что видели сына в 500 метрах от старта, не доплывая первого моста, то нужна съемка этого места», — заявила мать пловца.

24 сентября Свечникова обвинила организаторов соревнования в сокрытии информации. По ее словам, никаких видеодоказательств присутствия сына в месте заплыва они не получили.

Свечников пропал во время заплыва через Босфор 24 августа. Россиянин, являющийся опытным пловцом, оказался единственным почти из трех тысяч участников, кто не добрался до финиша. Турецкие власти организовали поиски, которые пока не привели к результату.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Можно говорить о ядерном терроризме». ВСУ атаковали одну из первых промышленных атомных электростанций СССР. Что известно?

    Стало известно об атакующих жителей столичного региона бешеных летучих мышах

    В ВСУ признали отправление добровольцев в подвалы

    Редкая птица села на спиннинг россиянина и удивила его

    В российской школе впал в кому ученик

    В Госдуме раскритиковали предложение Матвиенко сделать ОМС платным для некоторых граждан

    Песков объяснил принятие указа о национализации компаний Запада

    Тарифам ЖКУ в России предрекли снижение

    Россия захотела отменить визовый режим с тремя странами

    Бывший замдиректора российской верфи пойдет под суд за хищение на гособоронзаказе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости