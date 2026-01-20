Реклама

Спорт
15:26, 20 января 2026Спорт

Стали известны подробности возможного обнаружения тела пловца Свечникова

Shot: Тело, предположительно, пловца Свечникова нашли во время очистки дна
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Тело неизвестного мужчины, предположительно, принадлежащее российскому пловцу Николаю Свечникову, обнаружили во время очистки морского дна в Стамбуле. Подробности стали известны Shot.

Уточняется, что тело было обнаружено в пяти километрах от старта заплыва, в ходе которого пропал спортсмен в августе прошлого года. Сейчас родственники Свечникова едут на опознание.

О возможном обнаружении тела пловца стало известно ранее 20 января. «Морская полиция извлекла тело из пролива, на нем костюм для плавания», — говорилось в сообщении.

Российский пловец Николай Свечников исчез во время заплыва через Босфор 24 августа 2025 года. Спортсмен оказался единственным практически из трех тысяч участников, кто не смог добраться до финиша.

