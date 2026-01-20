Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
14:46, 20 января 2026Спорт

Стало известно о возможном обнаружении тела пловца Свечникова в Босфоре

В Босфорском проливе нашли тело, предположительно, пропавшего пловца Свечникова
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Chris McGrath / Getty Images

В Босфорском проливе обнаружено тело неизвестного мужчины, предположительно, оно принадлежит российскому пловцу Николаю Свечникову, пропавшему в августе 2025 года. Об этом передает агентство IHA.

«В Босфоре обнаружено неопознанное тело мужчины. Морская полиция извлекла тело из пролива, на нем костюм для плавания. Предположительно, речь идет о пропавшем в августе участнике заплыва Николае Свечникове», — говорится в публикации.

Российский пловец Николай Свечников исчез во время заплыва через Босфор 24 августа 2025 года. Спортсмен оказался единственным практически из 3000 участников, кто не смог добраться до финиша. Турецкие власти проводили поисковые работы в районе пролива, которые ни к чему не привели.

В октябре мать Николая Свечникова Галина Свечникова заявила о важном свидетеле в деле, который последним видел пловца живым.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о Гренландии

    Банки заблокировали миллионы карт и счетов россиян с начала 2026 года. Почему

    Россияне ностальгируют по 2016 году. Чем он так запомнился

    Китай охладел к российской пшенице

    Зеленский высказался о возможности отправки ВСУ в Гренландию

    Стала известна причина стрельбы на юго-востоке Москвы

    Стало известно о появившейся в зоне спецоперации опасной «химической приблуде» ВСУ

    Раскрыто меню экс-замминистра обороны в СИЗО на Новый год

    В российском хостеле задержали более 50 мигрантов

    В России отреагировали на приглашение Зеленского в «Совет мира» Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok