Стало известно о возможном обнаружении тела пловца Свечникова в Босфоре

В Босфорском проливе нашли тело, предположительно, пропавшего пловца Свечникова

В Босфорском проливе обнаружено тело неизвестного мужчины, предположительно, оно принадлежит российскому пловцу Николаю Свечникову, пропавшему в августе 2025 года. Об этом передает агентство IHA.

«В Босфоре обнаружено неопознанное тело мужчины. Морская полиция извлекла тело из пролива, на нем костюм для плавания. Предположительно, речь идет о пропавшем в августе участнике заплыва Николае Свечникове», — говорится в публикации.

Российский пловец Николай Свечников исчез во время заплыва через Босфор 24 августа 2025 года. Спортсмен оказался единственным практически из 3000 участников, кто не смог добраться до финиша. Турецкие власти проводили поисковые работы в районе пролива, которые ни к чему не привели.

В октябре мать Николая Свечникова Галина Свечникова заявила о важном свидетеле в деле, который последним видел пловца живым.