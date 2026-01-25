Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:18, 25 января 2026Мир

ВОЗ отреагировала на выход США из организации

В ВОЗ выразили надежду на скорое возвращение США к участию в структуре
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отреагировала на выход США из структуры, выразив надежду на скорое возвращение Вашингтона. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ВОЗ.

«ВОЗ сожалеет об уведомлении США о выходе — это решение делает как США, так и мир менее безопасным. Мы надеемся, что в будущем США вернутся к активному участию в ВОЗ», — указано в сообщении.

Подчеркивается, что США являются одной из стран-основательниц ВОЗ, внеся большой вклад «во многие из величайших достижений», включая искоренение оспы.

21 января 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Администрация объяснила его решение «неправильным отношением к пандемии COVID-19», а также другими глобальными кризисами в области здравоохранения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский город подвергся самому массированному удару

    Завершились «самые закрытые» переговоры России, Украины и США. Журналисты рассказали, что там происходило

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    На Западе спрогнозировали исход переговоров по Украине

    ВОЗ отреагировала на выход США из организации

    В США рассказали о «дружеском» обеде делегаций России и Украины

    В Раде обвинили Ермака в сливах информации о переговорах

    В Краматорске после прилета пропал свет

    Тарасова оценила недопуск россиян до церемонии открытия Олимпиады

    В США высказались о встрече Путина и Зеленского после переговоров Абу-Даби

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok