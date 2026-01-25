ВСУ совершили комбинированную атаку российского региона

Богомаз: ВСУ совершили комбинированную атаку Брянской области

В ночь на 25 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили комбинированную атаку по объектам энергетической инфраструктуры Брянской области. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Благодаря подразделениям ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены 18 реактивных БпЛА самолетного типа, а также реактивные снаряды РСЗО “Хаймарс”», — написал губернатор Брянской области.

По его словам, в результате отражения атаки в двух домах повреждены остекления и фасады. Пострадавших нет.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ в ночь на 25 января атаковали шесть российских регионов.