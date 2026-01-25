Реклама

Жильцы многоквартирного дома в России попали в больницу из-за ремонта соседа

Екатерина Ештокина

Фото: True Touch Lifestyle / Shutterstock / Fotodom  

Жильцы многоквартирного дома в России отравились из-за ремонта соседа. Информацию публикует Telegram-канал Baza.

По данным издания, в ноябре прошлого года мужчина из Подольска сделал гидроизоляцию пола в квартире и залил ее химическим составом. Токсичные пары попали в квартиру этажом ниже, вследствие чего 11-летний ребенок оказался в реанимации с острым отравлением. Его родители также попали в больницу.

Помимо этого, в течение нескольких дней с такими же симптомами обратились и другие жильцы дома. По их словам, в квартирах, подъезде и даже на улице присутствовал едкий запах.

После проверки Роспотребнадзора выявилось превышение предельно допустимых концентраций опасных веществ. В результате администрация города признала квартиру, в которой был сделан ремонт, непригодной для проживания.

Позже стало известно, что для ремонтных работ сосед использовал не предназначенные для этого материалы со своей дачи. Следственный комитет возбудил уголовное дело за использование опасных материалов, однако через сутки прокуратура закрыла дело.

Отмечается, что пострадавшая семья вынуждена снимать другое жилье и одновременно выплачивать ипотеку за квартиру, которая признана непригодной для проживания. Россияне намерены получить возмещение ущерба.

Ранее в январе в российском городе массово отравились посетители сети кофеен. Жители Екатеринбурга, которые побывали в заведении, столкнулись с рвотой, головокружением, повышением температуры тела и обезвоживанием.

