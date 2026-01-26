Реклама

58-летнюю Карлу Бруни в кружевных колготках заметили на Неделе моды

Майя Пономаренко
Итало-французская супермодель Карла Бруни попала в объектив папарацци на показе Schiaparelli, который провели в Париже в рамках Недели высокой моды. Снимки с мероприятия публикует Vogue Arabia.

58-летнюю жену экс-президента Франции Николя Саркози заметили среди гостей модного шоу. Она вышла в свет в вечернем черном платье и пальто в пол, дополнив свой образ кружевными колготками и туфлями с открытым носком.

Помимо Бруни, дефиле посетили Рената Литвинова, Джефф Безос с женой Лорен Санчес, Деми Мур, Венсан Кассель и Нара Баптиста, а также Анна Винтур, Тейяна Тейлор, Аарон Пол с женой, Кьяра Ферраньи и другие знаменитости.

22 октября 2025 года Карла Бруни проводила Николя Саркози в тюрьму, из которой он вышел менее чем через месяц — 10 ноября.

