84-летняя Марта Стюарт ответила на слухи о пластике

84-летняя писательница Марта Стюарт заявила, что никогда не прибегала к пластике
Мария Винар

Фото: Marla Aufmuth / Getty Images for Massachusetts Conference for Women

Американская бизнесвумен, телеведущая и писательница Марта Стюарт ответила на слухи о пластике. Рассуждениями на данную тему она поделилась в интервью People.

84-летняя знаменитость заявила, что никогда не прибегала к хирургическим вмешательствам. «Я самый честный человек в мире, но если мне никто не поверит на слово, тогда я не знаю», — с иронией отметила она.

Однако Стюарт упомянула операцию на лице, которую сделала 10 лет назад после несчастного случая со своей собакой. Она подчеркнула, что не считает ее пластической хирургией. «Она на меня не нападала. Я ее разбудила, а она спросонья укусила меня за губу. Моя кровь хлынула на собаку. (...). Я попала в больницу, и мне сделали 16 швов на губе. Я не могу назвать это пластической хирургией», — объяснила собеседница издания.

В феврале прошлого года Стюарт опубликовала селфи без макияжа.

