Наука и техника
18:20, 26 января 2026Наука и техника

Apple представила первый гаджет в 2026 году

Apple выпустила умную метку AirTag 2 с большей дальностью действия
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Apple

Американская корпорация Apple представила новое поколение умной метки AirTag. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

Умная метка предназначена для поиска потерянных вещей. AirTag второго поколения представили спустя пять лет после выхода оригинального устройства. Также это первый гаджет от американской компании в 2026 году.

В фирме уточнили, что AirTag получил новый чип, который обеспечивает большую точность обнаружения и дальностью действия. В компании рассказали, что обновленный маячок на 50 процентов эффективнее при определении местоположения, чем устройство первого поколения. Новый динамик также стал на 50 процентов мощнее.

Обновленную функцию точного поиска Apple Precision Finding можно впервые использовать с умными часами — моделями Apple Watch Series 9 и более новыми устройствами. В Apple отметили, что новый AirTag совместим со всеми существующими аксессуарами.

Стоимость обновленного девайса осталась на прежнем уровне. В США устройство оценили в 29 долларов (2,2 тысячи рублей), комплект из четырех маячков стоит 99 долларов (7,5 тысячи рублей).

Ранее обозреватель Bloomberg и известный инсайдер Марк Гурман заявил, что новые MacBook Pro впервые получат OLED-дисплей. Компьютеры выйдут в конце 2026 года.

