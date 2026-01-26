Реклама

Наука и техника
17:13, 26 января 2026Наука и техника

Названа главная особенность новых компьютеров Apple

Bloomberg: MacBook Pro впервые получит OLED-экран — он выйдет до конца 2026 года
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kevin Carter / Getty Images

Новые MacBook Pro впервые получат OLED-дисплей. Об этом сообщает Bloomberg.

Обозреватель и известный инсайдер Марк Гурман заявил, что в ближайшие недели Apple должна представить обновление для компьютеров MacBook Pro. Устройства будут работать на процессорах M5 Pro и M5 Max. При этом до конца 2026 года IT-гигант представит еще один MacBook Pro с экраном OLED — Гурман назвал дисплей нового типа главной особенностью девайса.

При этом Apple никогда так часто не обновляла свои компьютеры. Марк Гурман заметил, что в 2026-м американская корпорация сделает это дважды: в начале и конце года.

Скорее всего, запланированный на конец года MacBook Pro будет иметь OLED-экран, процессор M6 Pro и M6 Max, более тонкий корпус и встроенную поддержку сотовой связи. Также фирма может представить MacBook Air с процессором M5 и профессиональный компьютер Mac Studio, который выйдет с чипами M5 Max и M5 Ultra. Стоимость новых аппаратов не раскрывается.

Ранее стало известно, что корпорация Apple покажет новые портативные компьютеры в конце января. Фирма анонсировала мероприятие с презентацией устройств в период с 27 по 29 января.

