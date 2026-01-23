Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:34, 23 января 2026Наука и техника

Apple назвала даты новой презентации устройств

MacRumors: Apple проведет презентацию MacBook Pro на M5 с 27 по 29 января
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Корпорация Apple покажет новые портативные компьютеры в конце января. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты обратили внимание на публикацию блогера из Чехии Петра Мары в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Тот показал приглашение на мероприятие Apple Experience, которое пройдет в Лос-Анджелесе с 27 по 29 января. Журналисты полагают, что в эти дни Apple представит ноутбуки MacBook Pro на базе процессоров M5 Pro и M5 Max.

Мара выложил приглашение от Apple еще 7 января, но на пост обратили внимание лишь спустя две недели. Авторы медиа назвали приглашение блогера подлинным: судя по соцсетям, Петр Мара и раньше посещал официальные мероприятия IT-гиганта. При этом подтверждений, что Apple пригласила на презентацию кого-то еще, найти не удалось.

Также в материале говорится, что 28 января Apple должна представить подписку Creator Studio. Скорее всего, событие совместят с анонсом MacBook Pro. Кроме того, они заметили, что отчет IT-гиганта по завершению финансового квартала будет опубликован 29 января.

В конце января стало известно, что злоумышленники похитили огромный массив данных, касающихся продуктов Apple. Также хакеры могли получить доступ к тайной информации Nvidia, LG и Tesla.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле назвали условие для урегулирования конфликта на Украине

    Россиян готовят к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    Африканская страна заинтересовалась российской пшеницей

    В Кремле раскрыли сроки переговоров с США в Абу-Даби

    Директор Юрия Антонова высказался о завершении карьеры певца

    Отец похищенного в российском городе подростка рассказал о его конфликтах

    Россиянка проиграла украинке в третьем круге Australian Open

    Российские системы ПВО сбили за неделю почти 1,5 тысячи украинских беспилотников

    Элитный ЖК в Москве начал разваливаться спустя год после сдачи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok