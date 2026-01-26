Реклама

05:00, 26 января 2026Наука и техника

Американский V-Bat вооружат корейской ракетой

Американский дрон вертикального взлета V-Bat вооружат корейской ракетой L-MDM
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: U.S. Marine Corps / Sgt. Andrew King

Американский беспилотник вертикального взлета и посадки V-Bat вооружат южнокорейской высокоточной ракетой. Об этом пишет Army Recognition.

Компания Shield AI подтвердила, что V-Bat получит ракету с лазерным наведением L-MDM. Оружие интегрируют в рамках сотрудничества с корейским производителем LIG Nex1. Аппарат вертикального взлета предлагают использовать на кораблях и в условиях отсутствия полноценных полос для взлета и посадки.

L-MDM могут нести дроны различных классов. Ракета использует полуактивное лазерное наведение, позволяющее поражать неподвижные и движущиеся цели. Точные характеристики изделия не раскрывают.

Беспилотник V-Bat, оснащенный двухцилиндровым двигателем, весит 57 килограммов. Аппарат с размахом крыла три метра развивает скорость до 90 километров в час.

В октябре американская компания General Atomics показала концепт беспилотника MQ-20 Avenger, оснащенного лазерным вооружением. Аппарат получил излучатель в носовой части.

