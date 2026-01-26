Реклама

Австрия заявила о потере ЕС роли в украинском урегулировании

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Евросоюз не представлен за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине и не играет самостоятельной роли в инициативах по безопасности. Такое заявление ." rel="nofollow" target="_blank">сделал глава дирекции оборонной политики Минобороны Австрии генерал-майор Рональд Варток в ходе презентации аналитического доклада Risikobild 2026 в Вене.

«ЕС не присутствует за столом переговоров по украинскому конфликту — и это факт», — сказал Варток, отметив, что даже проект «Коалиции желающих» для военной поддержки Украины был инициирован не ЕС, а Великобританией и Францией.

При этом австрийский генерал заявил, что «риск утраты ЕС своего значения в сфере безопасности одновременно представляет собой и шанс». По его мнению, Европа должна выработать политику Europe Together («Европа вместе») в ответ на America First («Америка прежде всего») и перестать полагаться на «устаревшие иллюзии партнерства».

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Европа никогда не сможет стать самостоятельной в вопросах безопасности без Соединенных Штатов. Указав на уязвимость Европы, генсек альянса призвал забыть идею о временной автономии, отметив, что европейские страны по-прежнему тратят на оборону недостаточно.

