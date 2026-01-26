Реклама

Белый дом одним словом оценил переговоры США, России и Украины

Белый дом назвал переговоры США, России и Украины в Абу-Даби историческими
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Hamad Al Kaabi / UAE Presidential Court / Reuters

Прошедшие в Абу-Даби трехсторонние переговоры США, России и Украины были историческими. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга, он опубликован на YouTube.

«В рамках этих переговоров в минувшие выходные состоялась многосторонняя встреча, которая (...) имела историческое значение, поскольку команде президента [Дональда Трампа] удалось собрать за столом переговоров представителей обеих сторон этого конфликта, чтобы приблизиться к достижению мира», — отметила Левитт.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что американский лидер «остается глубоко вовлеченным в процесс и, разумеется, получает информацию от своих советников».

23-24 января в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов, прошли первые трехсторонние переговоры России, Украины и США о прекращении боевых действий и урегулировании конфликта. Главный вопрос встречи — территориальный — решить не удалось, однако ни одна из сторон не назвала переговоры провальными.

